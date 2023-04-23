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Син Пєскова підтвердив, що нібито був найманцем "Вагнера" і отримав медаль за "бойовий подвиг"

Анна Ярославська
23 квітня 2023, 08:32 оновлено 23 квітня, 08:41
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Микола Пєсков стверджує, що поїздка на війну в Україну була повністю його ініціативою.
Дмитро Пєсков, Микола Пєсков, ПВК Вагнер
Син Пєскова Микола підтвердив, що нібито був бойовиком "Вагнера" / Фото: росЗМІ

Син прессекретаря президента країни-агресора РФ Дмитра Пєскова Микола підтвердив, що взяв участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер", і похвалився, що отримав медаль за свій "бойовий подвиг".

Микола Пєсков розповів в інтерв'ю Комсомольській правді, що поїздка на війну в Україну була повністю його ініціативою.

"Я вважав це своїм обов'язком. Я просто був зобов'язаний брати участь, повинен був допомогти всім, хто там знаходився. Я не міг сидіти осторонь і дивитися, як і друзі, і інші люди йдуть туди", – заявив син Пєскова.

відео дня

Пєсков-молодший заявив, що в лавах ПВК "Вагнер" він воював під іншим прізвищем - яким саме, він розкривати не став.

Микола Пєсков сказав, що на фронті був рядовим і провів там менше півроку.

"Ми працювали постійно, виїжджали часто. Роботи багато...Я отримав медаль "За відвагу". Це вже за певний бойовий подвиг. Весь мій екіпаж здійснив подвиг. У нас був один цікавий виїзд. Більше я сказати не можу", – сказав син Пєскова.

Участь сина Пєскова у війні в Україні

21 квітня у Мережі з'явилося відео, на якому засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджує, що Микола Пєсков був бойовиком - "вагнерівцем".

Пригожина нібито попросив сам Пєсков-старший про те, щоб той забрав на службу його сина. Ватажок "вагнерівців" стверджує, що Микола був "рядовим артилеристом".

Пізніше російський пропагандист Сергій Марков зганьбився, опублікувавши фото нібито присяги сина Дмитра Пєскова. На кадрах був зображений син колишнього президента України Петра Порошенка Олексій.

Інші новини:

війна в Україні Дмитро Пєсков ПВК Вагнер війна Росії та України
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