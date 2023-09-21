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Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

Анна Ярославська
21 вересня 2023, 12:18 оновлено 21 вересня, 12:22
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Українські пілоти могли б використовувати бельгійські літаки не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.
Бельгія, F-16
Бельгія думає над тим, щоб надати Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force, pixabay.com

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що країна розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16.

"Ми звернулися до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпаний термін експлуатації наших літаків", - сказав Де Кроо в ефірі VRT.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.

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"Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути", - сказав прем'єр Бельгії.

Де Кроо також додав, що українські пілоти могли б використовувати літаки не обов'язково для виконання бойових завдань, а для тренувань.

"Може статися, що Україна буде використовувати бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", - пояснив він.

F-16 для України

Три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія.

Перша група українських пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 в США до кінця року, проте виконувати бойові завдання вони зможуть пізніше. Про це заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло.

Джерела видання Wall Street Journal не виключають, що США можуть підготувати пілотів, які володіють англійською мовою, за п'ять місяців. Підкреслюється, що на навчанні вже знаходиться група українських пілотів, яка налічує менше 10 пілотів, які достатньо володіють англійською.

Раніше ексміністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні 2024 року.

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