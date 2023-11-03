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Налетить дощ і штормовий вітер 20 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідні

Альона Вороніна
3 листопада 2023, 17:12
У суботу в половині областей нашої держави литимуть дощі. Температура повітря у деяких областях опуститься до +10, а в деяких – підніметься до +25 градусів.

Погода, природа, дождь, молния
Погода в Україні на вихідні – налетить дощ і штормовий вітер 20 м/с/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Погода в Україні на вихідні, 4 і 5 листопада, буде переважно дощовою. До опадів варто бути готовими у половині областей нашої держави.

У суботу, 4 листопада, дощі накриють захід і північ України, а також Вінницьку і Черкаську області. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 4 листопада

"Вихідні. У суботу, 4-го листопада, буде багато дощів в Україні. Але не всюди. Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Пройдуть помірні дощі", – зазначила Діденко.

Вона попередила, що в суботу похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром, подекуди навіть будуть штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Решта території – схід, південь, Полтавщина, Дніпро і Кропивницький із районами – потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!", – наголосила синоптик.

Вона зазначила, що температура повітря в суботу передбачається в середньому від +14 до +19 градусів. Але на півдні нашої держави буде ще тепліше – від +20 до +25 градусів. У той же час найхолодніше буде на північному сході – від +10 до +13 градусів.

Погода в Украине 4 ноября
Погода в Україні 4 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 5 листопада

У неділю, 5 листопада, дощі будуть найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території нашої держави – без опадів.

Температура повітря упродовж дня триматиметься на рівні від +14 до +19 градусів, на півдні – від +19 до +22 градусів.

Погода в Украине 5 ноября
Погода в Україні 5 листопада/ meteoprog

Погода в Києві 4 листопада

Синоптик зазначає, що в суботу, 4 листопада, погода у столиці України буде дощовою і з сильним вітром. При цьому можливі навіть штормові пориви вітру.

"У Києві завтрашній день, 4-го листопада, буде на синоптичного любителя – йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря близько +14 градусів. Тому в суботу краще заплануйте щось вдома або мікроперебіжками під парасолею у кафе, музей чи до родичів", – зазначила Наталія Діденко.

Погода в Києві 5 листопада

У неділю, 5 листопада, погода кардинально зміниться у порівнянні з суботою. У цей день не буде дощу, а температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Проте все ще залишиться рвучкий вітер південного походження.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що стала відома дата суттєвого похолодання. Згідно з прогнозом синоптика, відносно теплі температури повітря ще триматимуться близько двох тижнів. Погода у цей період буде по-осінньому свіжою, але без серйозних похолодань. А от суттєвого похолодання варто очікувати з 12 листопада, каже синоптик Діденко.

Також раніше синоптики розповіли, що листопад 2023 підготував "сюрпризи" – буде рекордне тепло, 150% опадів, але без снігу. Температура повітря восени буде нетипово теплою – набагато вищою від норми. Невеликі мінусові температури будуть дуже рідко, сніговий покрив не сформується.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада 2023 року. Зазначалося, що аномальна температура битиме рекорди – українцям назвали дати потепління. Упродовж тижня два дні триматимуться дуже високі температури повітря, а п’ять днів литимуть сильні дощі.

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