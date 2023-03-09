Системи Patriot не зможуть захистити Україну від крилатих ракет та дронів: у США назвали причину

Представник Ради нацбезпеки Білого дому зазначив, що українці виконали "чудову роботу" з різними засобами ППО.

Системи Patriot не допоможуть Україні проти крилатих ракет і безпілотників / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot не допоможуть Україні у боротьбі проти російських крилатих ракет.

Як зазначив Кірбі в інтерв'ю CNN, зенітно-ракетні комплекси Patriot призначені для перехоплення балістичних ракет, тоді як для ударів по Україні російські військові використовують крилаті ракети та безпілотні апарати.

"Система Patriot розроблена для перехоплення балістичних ракет, вона не така ефективна проти крилатих ракет, і точно вона не буде ефективна проти дронів. Гіперзвукові ракети загалом дуже складно перехопити", - сказав Кірбі.

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Водночас представник Ради нацбезпеки Білого дому зазначив, що українці виконали "чудову роботу" з різними засобами ППО.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot. Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

Водночас портал ТСН з посиланням на власне джерело в Кабміні повідомив, що системи протиповітряної оборони (і Patriot, і Iris-T) повинні з'явитися в Україні від західних союзників найближчим часом.

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