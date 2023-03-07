В Україну перекинули перші комплекси ППО Patriot: у Польщі розкрили деталі

Перші батареї комплексів ППО Patriot вже знаходяться в Україні, розповів Маріуш Блащак.

В Україну поставили перші комплекси Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

В Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Завдяки Польщі Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Patriot і перші танки Leopard, повідомив глава польського Міноборони в інтерв'ю газеті Razon.

При цьому Маріуш Блащак їх кількість не назвав. Міністр уточнив, що з початку військових дій Польща передала Україні озброєнь на €2,2 млрд.

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"Я повинен підкреслити, що завдяки зусиллям Польщі батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже досягли України. Ми є не тільки основним пунктом передачі допомоги, а й одним з найбільших донорів", — розповів Блащак.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакеті військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Як зазначив представник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти управлінням зенітними ракетними комплексами Patriot за кілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS - T і NASAMS – їх вдалося освоїти за кілька тижнів.

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