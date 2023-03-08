У Кабміні розповіли, коли в Україну привезуть системи ППО типу Patriot - ЗМІ

Джерело в Кабміні розповіло журналістам про терміни, коли в Україну можуть привезти системи ППО, здатні збивати балістичні ракети росіян.

Коли в Україну привезуть системи ППО типу Patriot: у Кабміні озвучили терміни - ЗМІ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Системи протиповітряної оборони (і Patriot, і Iris-T) повинні з'явитися в Україні від західних союзників найближчим часом. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на власне джерело в Кабміні.

"Від балістичних ракет ми незахищені, від них страждають, в першу чергу, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина. Росіяни використовують C-300 як засіб балістики. Звичайно, це неточна ракета. У неї завдання дрібними снарядами руйнувати літаки. C-400 вони двічі стріляли по Києву. У росіян їх мало. Тобто системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети нам дуже потрібні. Ми тиснемо на партнерів в тому, що авіація це і є елемент ППО, що авіаційні платформи потрібні для збиття крилатих і балістичних ракет, іранських дронів", — сказав він.

За його словами, зараз Україна потребує не тільки Patriot і Iris-T, але і в ракетному комплексі NASAMS.

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"В Україну будуть поставлені найближчим часом ще два комплекси Iris-T. Один Постріл — це 1,5 млн євро. Ми чекаємо Patriot від американців, німців. Але для розуміння - щоб убезпечити навіть весь Київ - по периметру потрібно чотири Patriot коли ми показуємо партнерам те, як вдало ми використовуємо, вони розуміють, що можуть давати більше, тому американці шукають для нас, переконують партнерів, що нам потрібно дати озброєння. NASAMS - дуже крутий комплекс, який був розроблений в Норвегії для американців. У нас очікується 6 NASAMS від американців, 7-й – від канадців і ще 6 від Норвегії. Це питання часу. Іранські дрони ми навчилися збивати дешевими засобами", - сказав він.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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