Patriot прикриє небо: у ФРН розкрили деталі допомоги для України

Давід Гельмбольд нагадав про важливість допомоги Україні в захисті від російських ударів з повітря.

ЗРК Patriot передадуть ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Стали відомі нові подробиці передачі Україні Німеччиною американської системи ППО - ЗРК Patriot.

Установка буде передана із запасів Бундесверу, а не з тих, які пообіцяв Берлін своїм союзникам у Східній Європі, повідомив представник міністерства оборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Укрінформ.

"Що стосується зобов'язань перед Словаччиною, то ми продовжуємо місію. Плани щодо Польщі ми також втілимо в життя. Для України було вирішено передати додаткову систему, або, принаймні, необхідні компоненти із запасів Бундесверу", – сказав він.

За словами представника Міноборони ФРН, цей крок робиться разом з американськими партнерами.

Він наголосив на важливості допомоги Україні у захисті від російських ударів з повітря. Німеччина, нагадав Гельмбольд, вже не перший місяць допомагає в цьому аспекті: ЗСУ збивають повітряні цілі ракетами Stinger, Strela (про передачу яких оголосили вже 26-27 лютого 2022 року), САУ Gepard і Panzerhaubitze 2000, РЛС Cobra і системою Iris-T. Patriot стане наступним кроком.

Представник міноборони додав, що системи ППО Iris-T і Patriot мають різний радіус дії та інші відмінності у функціонуванні. Зокрема, Patriot складається з більшої кількості компонентів, тому важливо, щоб він функціонував у загальній системі.

Навчати управлінню українських бійців будуть у ФРН і в США.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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