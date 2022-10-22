Сили НАТО під керівництвом США можуть втрутитися у війну в Україні – ексшеф ЦРУ

Девід Петреус не виключив втручання США у війну в Україні / abcnews.com/93-я ОМБр Холодний Яр

Багатонаціональний контингент під керівництвом Сполучених Штатів може втрутитися у війну, розв'язану РФ на території України.

Про це генерал США і колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив в інтерв'ю французькому виданню Lexpress.

На його думку, такий сценарій вірогідний у випадку, якщо окупанти РФ вчинять "шокуючі і жахливі" дії в Україні.

"Я думаю, що Росія могла б вжити заходів в Україні, які були б настільки шокуючими і настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО", - підкреслив колишній шеф ЦРУ.

Разом з тим він не згоден з твердженням про те, що президент РФ Володимир Путін прагне розширювати війну.

"Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібен більш широкий конфлікт", - додав Петреус.

Війна в Україні: позиція США

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

Раніше колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що ймовірність ядерного удару по Україні складає 20-25%.

"На початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%", - каже Панетта посилаючись на аналітиків з органів розвідки.

Раніше президент США Джо Байден заявив про те, що Росія не повинна перемогти у війні проти України.

РФ становить загрозу всьому заходу. Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.

Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети - щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.

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