УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

Руслана Заклінська
25 квітня 2024, 16:32
Російські лідери та пропагандисти намагаються посварити Україну та Польщу, заявив міністр закордонних справ Польщі.
Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України
Глава МЗС Польщі відповів РФ українською / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org, скріншот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував російську пропаганду про нібито плани Польщі анексувати частину територій України. Про це повідомило RMF.

"Росія бреше про нібито наявні у Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас - це Україна; Крим - це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина - це теж Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули і в Кремлі: Львів - це Україна", - заявив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі підкреслив, що російські лідери та пропагандисти намагаються посварити Україну та Польщу.

відео дня

Сікорський наголосив, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов'язання щодо підтримки України. Він зазначив, що як сусідня країна, а також як центр військової, гуманітарної та енергетичної підтримки, Варшава прагне брати активну участь, а не залишатися осторонь.

Польський міністр також зазначив, що польські компанії повинні допомагати у відновленні української економіки та інфраструктури, для чого й була створена посада уповноваженого з відновлення України. Сікорський наголосив, що Росія має відповісти за завдану Україні шкоду, а одним з ефективних інструментів протидії агресору є санкції ЄС.

Заяви про анексію територій України - подробиці

Нагадаємо, російська та білоруська пропаганда неодноразово стверджували про нібито плани Польщі анексувати території України. У своєму інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, Володимир Путін виправдав дії нацистів, звинувативши поляків у незговірливості, яка начебто спровокувала Другу світову війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що такі обвинувачення вже не вперше висловлюються Росією.

Також лідер румунської партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу виступив зі скандальною заявою про анексію частини українських територій, а також закликав до "відлиги у відносинах з РФ". Він заявив, що Румунія повинна анексувати Буковину, Закарпаття та Одеську область,оскільки ці території нібито є "частиною румунської нації".

Подібні заяви вже лунали раніше: лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкої відкрито говорив про плани захоплення Закарпаття.

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сикорский МЗС Польщі Польща Україна
Реклама

Головне за день

Україна посилює захист ТЕС і залізниць: головне зі Ставки Зеленського

Україна посилює захист ТЕС і залізниць: головне зі Ставки Зеленського

18:33 Україна
РФ треба відтіснити: Зеленський назвав умову миру в Україні на десятки років

РФ треба відтіснити: Зеленський назвав умову миру в Україні на десятки років

18:24 Україна
Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: "приліт" біля залізничного вокзалу

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: "приліт" біля залізничного вокзалу

18:01 Україна
Всі головні новини

Популярне

Люблю : Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину 5905

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані 5287

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів 4681

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму 2578

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

Останні новини

18:33

Україна посилює захист ТЕС і залізниць: головне зі Ставки Зеленського

18:27

Несподівану відповідь знає тільки геній: що буде, якщо розплавити сільВідео

18:24

РФ треба відтіснити: Зеленський назвав умову миру в Україні на десятки роківВідео

18:11

Смак стане жахливим: на яких дровах категорично не можна робити шашликВідео

18:07

Співачка Руслана здивувала шанувальників фото з Джо Байденом

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
18:01

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: "приліт" біля залізничного вокзалу

17:32

Українці можуть залишатися в Німеччині з недійсним паспортом - сенат Берліна

17:15

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіння

17:10

Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

Реклама
16:32

Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

16:28

Як позбутися прусаків: забійний лайфхак назавжди позбавить від тарганівВідео

16:17

Чоловікам категорично не можна це робити 26 квітня: важливі прикмети дня

16:12

Нова пасія Мурата Налчаджиоглу підігріла чутки про розставання

16:02

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтийВідео

15:49

Жалібний стариган: Кіркоров зізнався, навіщо насправді спотворює себе пластикою

15:36

У Сумах прогриміли вибухи: росіяни піднімали тактичну авіацію

15:34

"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

15:24

За прикладом Польщі: у Литві можуть допомогти Україні повернути чоловіків

15:14

Театр Лесі Українки відмовився від режисера-путініста

15:12

Як правильно смажити шашлик, щоб не підгорів: кухар здивував лайфхаком

Реклама
14:51

"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

14:44

Вона сказала "Так!": співак Позитив публічно зробив пропозицію Мішель Андраде

14:43

Важке захворювання: молодусі Петросяна поставили діагноз

14:30

Як не угробити телефон, якщо він гальмує: хитрий трюк дасть стовідсотковий результатВідео

14:28

"Європа може померти": Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС

13:45

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки - заява Міноборони

13:31

Усе, як зі Стоцькою: путініст Філіп Кіркоров розповів про свій зв'язок з ескортницею

13:13

Де освятити паску в Києві - точні адреси церков по районах

13:07

РФ може завдати масованого удару по Україні: в ЗСУ назвали можливі терміни

12:59

Хочу вибачитися: Алсу розплакалася через те, що підставила свою донькуВідео

12:45

"Роблять усе в дорослій кімнаті": Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя доньки

12:34

Тиснуть з усіх напрямків: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру

12:20

В українських командирів не було вибору: як ЗС РФ захопили Очеретине - Forbes

12:20

"Показує, як знищує": Єфросиніна розповіла, що війна змінила в її чоловікові

11:45

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

11:37

"Китай обрав сторону у війні РФ проти України": в США зробили важливу заяву

11:33

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУВідео

11:28

З днем народження - душевні привітання і красиві картинки

11:27

Нова виплата українським військовим: хто має право отримати 190 тисяч грн

11:27

"Шукайте миру": Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ

Реклама
10:59

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 26 квітня: Собаки - остерігайтеся кави, Щурам - найкращий момент у житті

10:48

Допомога США для України: в Білому домі розповіли, на скільки її вистачить

10:38

Росія заповнює склади зброєю: Пісторіус застеріг Путіна

10:36

Дочка Делона показала, як важкі хвороби змінили його до невпізнання

10:23

Гороскоп на травень для України: астролог назвала 3 міста, на які чекає доленосна подіяВідео

10:04

ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра: деталі від ISW

10:01

Кинули в чорний список: росіяни зацькували путіністку Валерію - причина

09:56

Мобілізація в Україні: які документи потрібно нести до військкомату

09:40

Схожі на Patriot 40-річної давності: Світан оцінив, наскільки небезпечні російські ЗРК С-500

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти