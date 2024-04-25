Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

Російські лідери та пропагандисти намагаються посварити Україну та Польщу, заявив міністр закордонних справ Польщі.

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Глава МЗС Польщі відповів РФ українською / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikimedia.org, скріншот

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував російську пропаганду про нібито плани Польщі анексувати частину територій України. Про це повідомило RMF.

"Росія бреше про нібито наявні у Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас - це Україна; Крим - це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина - це теж Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули і в Кремлі: Львів - це Україна", - заявив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі підкреслив, що російські лідери та пропагандисти намагаються посварити Україну та Польщу.

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Сікорський наголосив, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов'язання щодо підтримки України. Він зазначив, що як сусідня країна, а також як центр військової, гуманітарної та енергетичної підтримки, Варшава прагне брати активну участь, а не залишатися осторонь.

Польський міністр також зазначив, що польські компанії повинні допомагати у відновленні української економіки та інфраструктури, для чого й була створена посада уповноваженого з відновлення України. Сікорський наголосив, що Росія має відповісти за завдану Україні шкоду, а одним з ефективних інструментів протидії агресору є санкції ЄС.

Заяви про анексію територій України - подробиці

Нагадаємо, російська та білоруська пропаганда неодноразово стверджували про нібито плани Польщі анексувати території України. У своєму інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, Володимир Путін виправдав дії нацистів, звинувативши поляків у незговірливості, яка начебто спровокувала Другу світову війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що такі обвинувачення вже не вперше висловлюються Росією.

Також лідер румунської партії "Альянс за об'єднання румунів" Клаудіу Тирзіу виступив зі скандальною заявою про анексію частини українських територій, а також закликав до "відлиги у відносинах з РФ". Він заявив, що Румунія повинна анексувати Буковину, Закарпаття та Одеську область,оскільки ці території нібито є "частиною румунської нації".

Подібні заяви вже лунали раніше: лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкої відкрито говорив про плани захоплення Закарпаття.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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