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"Звикли до параноїдальних виправдань": Польща жорстко рознесла звинувачення Путіна

Руслана Заклінська
9 лютого 2024, 20:02
Міністра закордонних справ Польщі шокувало те, що американський "журналіст" Такер Карлсон дозволяє транслювати скандальні заяви Путіна.
'Звикли до параноїдальних виправдань': Польща жорстко рознесла звинувачення Путіна
Польща відреагувала на звинувачення Путіна у початку Другої світової / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін у своєму інтерв'ю американському "журналісту" Такеру Карлсону виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків щодо Гданська спровокувала початок Другої світової війни. У Польщі висловили обурення цими заявами, міністр закордонних справ Радослав Сікорський підкреслив, що такі звинувачення вже не вперше висловлюються Росією.

"Цю частину було віддано Польщі і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх (поляків) віддати мирно – поляки відмовилися...Поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів - почати саме з Польщі", - видав Путін під час інтерв'ю з Карлсоном.

У Сікорського не викликали подиву слова кремлівського диктатора. За його словами, шокує те, що такі висловлювання дозволяє транслювати американський журналіст.

відео дня

"Російський диктатор Путін уже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 17.09.1939, у розв'язанні війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну 2022 року", - написав очільник польського МЗС.

Скандальні заяви Путіна про Україну

В інтерв'ю американському журналісту очільник Кремля також висловив своє бачення історії, намагаючись виправдати вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Він стверджує, що Росія не починала війни, а нібито "намагалася зупинити її".

Путін стверджує, що начебто Україна "почала війну в 2014 році", а Росія була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою". Російський диктатор також заявив, що Росія поки що не досягла своїх цілей, які, за його словами, включають в себе "денацифікацію" з "забороною всіляких неонацистських рухів".

Інтерв'ю Путіна американському журналісту

Нагадаємо, Путін в інтерв'ю американському журналісту Карлсону назвав ціль війни з Україною. Він заявив, що нібито ще її не досягнув.

Також під час інтерв'ю з Такером Карлсоном, президенту Росії Володимиру Путіну довелося тримати ногу, яка тряслася, і не давати їй рухатися. Він кілька разів кашляв, але це не завадило диктатору робити гучні заяви про надзвукові ракети Росії та звинувачувати репортера Wall Street Journal у шпигунстві.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю Володимира Путіна для Такера Карлсона спецоперацією РФ з метою впливу на західний світ. Він наголосив, що Путін розповідає брехливі наративи і є "геополітичним божевільним".

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Сикорский Володимир Путін МЗС Польщі Польща Такер Карлсон
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