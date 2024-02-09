'Звикли до параноїдальних виправдань': Польща жорстко рознесла звинувачення Путіна

Російський диктатор Володимир Путін у своєму інтерв'ю американському "журналісту" Такеру Карлсону виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків щодо Гданська спровокувала початок Другої світової війни. У Польщі висловили обурення цими заявами, міністр закордонних справ Радослав Сікорський підкреслив, що такі звинувачення вже не вперше висловлюються Росією.
"Цю частину було віддано Польщі і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх (поляків) віддати мирно – поляки відмовилися...Поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів - почати саме з Польщі", - видав Путін під час інтерв'ю з Карлсоном.
У Сікорського не викликали подиву слова кремлівського диктатора. За його словами, шокує те, що такі висловлювання дозволяє транслювати американський журналіст.
"Російський диктатор Путін уже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 17.09.1939, у розв'язанні війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну 2022 року", - написав очільник польського МЗС.
Скандальні заяви Путіна про Україну
В інтерв'ю американському журналісту очільник Кремля також висловив своє бачення історії, намагаючись виправдати вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Він стверджує, що Росія не починала війни, а нібито "намагалася зупинити її".
Путін стверджує, що начебто Україна "почала війну в 2014 році", а Росія була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою". Російський диктатор також заявив, що Росія поки що не досягла своїх цілей, які, за його словами, включають в себе "денацифікацію" з "забороною всіляких неонацистських рухів".
Інтерв'ю Путіна американському журналісту
Нагадаємо, Путін в інтерв'ю американському журналісту Карлсону назвав ціль війни з Україною. Він заявив, що нібито ще її не досягнув.
Також під час інтерв'ю з Такером Карлсоном, президенту Росії Володимиру Путіну довелося тримати ногу, яка тряслася, і не давати їй рухатися. Він кілька разів кашляв, але це не завадило диктатору робити гучні заяви про надзвукові ракети Росії та звинувачувати репортера Wall Street Journal у шпигунстві.
Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю Володимира Путіна для Такера Карлсона спецоперацією РФ з метою впливу на західний світ. Він наголосив, що Путін розповідає брехливі наративи і є "геополітичним божевільним".
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