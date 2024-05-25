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Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

Юлія Закрепа
25 травня 2024, 23:57
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Президент України наголосив, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну, бо на неї напали.
Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі
Зеленський заявив про захист Китаю / колаж: Главред, фото: ОПУ, Главред

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну. Україна, у тривалій боротьбі за свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на нейтралітет.

"Ну скажіть, що має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їхнього лідера - зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю - зроблено. Дзвінки з лідером Китаю здійснено. Я розумію, але Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами та Заходом. Це трохи таке, як вам сказати… Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна є важливою. Це великий механізм і кожен гвинтик такий важливий. Тому, коли позиція тієї чи іншої країни - це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців. Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною", - заявив в інтерв'ю виданню "Власть".

Зеленський зазначив, що з великою повагою ставиться до Китаю, людей Китаю, всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно.

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Президент України наголосив, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну, бо на неї напали.

"Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Ну як це? Хіба це чесно? Хіба це балансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну. Тому що на нас напали. порушила нашу територіальну цілісність, саме наш суверенітет? Китай - один із великих гравців – обіцяв незалежній Україні безпеку у Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки, де всі ці країни, які мали захищати нашу незалежність?", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не має сенсу говорити про баланс між РФ та Україною, оскільки Росія має ядерну зброю.

"Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас Росія? Ні. То навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у тривалій боротьбі за свою свободу і незалежність, уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутній. Які ще зусилля має зробити президент України та Україна?" - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ. За даними ЗМІ, на фоні військових навчань Китаю поблизу острова Тайвань, КНР може вдатись до прямої збройної агресії вже в червні поточного року.

Китай передає зброю Росії через Північну Корею. Військовий експерт Роман Світан заявив, що Китай спершу передає зброю для КНДР, а після цього ця зброя прямує до РФ. Китайці постачають росіянам весь спектр озброєнь.

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