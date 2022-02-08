"Красуня, але не твоя": Зеленський відповів Путіну на скандальну заяву

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Росії Володимиру Путіну на фразу:"подобається, не подобається - терпи, моя красуня".

Під час брифінгу з президентом Франції Зеленський заявив, що Україна дійсно красуня.

Раніше такою фразою Путін прокоментував ставлення України до Мінських угод.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна дуже терпляча, "тому що це мудрість".

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"Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну", - заявив Зеленський.

Що заявив Путін

Відзначити, Путін оцінив ставлення Києва до Мінських угод фразою" подобається не подобається - терпи моя красуня "і звернувся до української влади з"закликом виконувати домовленості".

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, – Главред) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив Путін.

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