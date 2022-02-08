"Терпи, моя красуня!": Путін звернувся до Зеленського через Мінські угоди

Президент Росії заявив про безальтернативність Мінських угод і процитував приказку. При цьому французький лідер Макрон став на захист Зеленського.
Президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до української влади з приводу виконання Мінських угод.
Під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив про безальтернативність Мінських угод і процитував російську приказку.
"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, - ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив Путін.
У свою чергу, Макрон став на захист Зеленського, заявивши, що Росії не варто вимагати від України негайного виконання зобов'язань з політичного врегулювання, адже Росія сконцентрувала безпрецедентну кількість військ на кордоні. Президент Франції нагадав, що на момент підписання Мінських угод у 2015 році контекст безпеки був менш напруженим попри запеклі бої на Донбасі.
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022Реклама
Як повідомляв Главред, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Лідери двох країн провели брифінг за підсумками зустрічі.
Почав пресконференцію Путін, він розповів, що дискусії стосувалися насамперед політики відкритих дверей НАТО. Тобто вступу туди України. Макрон підкреслив, що ситуація серйозна й потрібно знайти шлях миру і стабільності в Європі. За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми.
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