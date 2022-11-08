Шойгу приїхав і "перевірив" окупантів і "генерала-Армагеддона" Суровікіна / whatisyournameinsider.com і УНІАН

Керівник військового відомства країни-агресора, Росії, Сергій Шойгу приїхав з раптовою інспекцією в командний пункт російських окупаційних військ - і прослухав Доповідь місцевого Бонзи, генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомила пресслужба російського Міноборони.

Як повідомляють російські пропагандисти, Суровікін доповідав Шойгу про поточну обстановку, виконання бойових завдань, характер боїв з українськими військами, і, нібито, з питань забезпечення мобілізованих за указами диктатора Путіна.

Окремі російські пропагандистські ЗМІ окремо уточнюють, що командний пункт Суровікіна був розташований в так званій "зоні проведення спецоперації".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

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