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Шойгу влаштував істерику: після нападу на Україну "побачив" біля кордонів РФ збільшення військ НАТО

2 листопада 2022, 13:08

Глава Міністерства оборони окупантів РФ Сергій Шойгу "нарахував", мовляв, біля російських кордонів угруповання НАТО в більш ніж 30 тисяч військових.

Шойгу, НАТО
Військ НАТО біля кордонів Росії стане ще більше, вважає глава Міноборони країни-агресорки Шойгу / Колаж Reuters, УНІАН

Керівник оборонного відомства країни-агресорки РФ Сергій Шойгу вважає, що після того як Росія напала на Україну, мовляв, військ Північноатлантичного альянсу біля російських кордонів "стало в 2,5 рази більше". За його "підрахунками", їх там вже нібито "більше 30 тисяч".

Як повідомляє пропагандистське інформагентство РИА Новости, Шойгу сказав, що в Європі активно розгортаються сили Північноатлантичного альянсу.

"У Східній і Центральній Європі, а також в країнах Балтії розгорнуті формування збройних сил позарегіональних держав НАТО. Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині", - поскаржився він.

Також Шойгу підкреслив, що військ колективного блоку безпеки Заходу біля кордонів Росії може стати ще більше, причому "в найближчій перспективі".

Війна Росії проти України

Країна-окупантка Росія розв'язала проти України повномасштабну війну 22 лютого 2022 року. Українська армія змогла переломити хід бойових дій і звільняє свої території.

ЗСУ контрнаступають у Херсонській області. За словами представниці Оперативного командування Південь, російські окупанти будують в регіоні оборонні споруди. Загарбники РФ збираються до останнього триматися за Херсон і готуються до вуличних боїв у місті.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ продовжують наступ у регіоні. Звільнено ще 9 населених пунктів. Бої йдуть у районах Білогорівки, Сватового та Кремінної.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов прогнозує звільнення армією України окупованого Херсона до кінця листопада.

За словами керівника розвідки, загарбники сконцентрували в області до 40 тисяч військових. Найбільш боєздатні підрозділи окупантів РФ перебувають у Херсоні.

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Інші новини:

НАТО Сергій Шойгу війна Росії та України
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