Сили вторгнення РФ на Донбасі очолив відомий своєю жорстокістю генерал Суровікін

У РФ відсторонили командувача ВДВ генерал-полковника Андрія Сердюкова і командувача Південною групою військ генерала армії Олександра Дворнікова.
З початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.
Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter, сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.
За даними британської розвідки, в число відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.
"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ЮГВ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці.
Також наголошується, що впродовж понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції та жорстокості.
Зазначимо, увечері 24 червня речник Міноборони РФ Ігор Конашенков назвав імена командувачів угрупованнями військ, які беруть участь у війні в Україні. Серед них генерал-полковник Олександр Лапін, який керує з'єднаннями та військовими частинами центрального угруповання ЗС РФ, а також генерал Сергій Суровікін, який командує південним угрупуванням.
Сергій Суровікін - що про нього відомо
У 2017 і 2019 роках Суровікін керував діями російських військ у Сирії, а з 31 жовтня 2017-го очолює ВКС РФ. Брав участь у війні в Таджикистані, у Другій Чеченській і Сирійській війнах.
У грудні 2017 року йому присвоєно звання Героя Росії "за мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку в Сирійській Арабській Республіці".
Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили, що в РФ змінили командувача Повітряно-десантних військ і, можливо, начальника Південного військового округу, призначивши нового головнокомандувача окупаційних військ в Україні. Кадрові "чистки" у вищому військовому командуванні свідчать про тривалу дисфункцію Кремля у веденні війни.
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