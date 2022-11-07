Розкол у верхівці армії: в РФ наростає конфлікт між Шойгу, Пригожиним і Кадировим

В РФ наростає конфлікт між Шойгу, Пригожиним і Кадировим/ Reuters, соцмережі, скрін

У країні-агресорці Росії наростає конфлікт між регулярною армією, приватною військовою компанією "Вагнера" та кадирівцями. Двоє останніх нарощують свій вплив в РФ у міру того, як російська регулярна армія втрачає свій особовий склад у війні проти України.

"Кухар Путіна" Євген Пригожин збільшує кількість найманців у своїй ПВК "Вагнера", комплектуючи її в тому числі і засудженими із в’язниць. Про це розповіли у Центрі національного спротиву, який працює при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що у середовищі вищого військового керівництва Росії наростають суперечності. На адресу очільника Міноборони РФ все частіше звучать звинувачення у провалі війни проти України. У цьому звинувачують також начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

У той же час Шойгу та Герасимов вважають винним у провалах особисто диктатора РФ Володимира Путіна.

"За нашою інформацією, відбулась неофіційна зустріч Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні. Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися та тактичний рівень планування", – йдеться у повідомленні.

Зростає вплив вагнерівців. Кілька років тому ПВК була просто приватною компанією, яка надавала послуги. Зараз же ситуація змінюється – Пригожин створює повноцінну армію, якою сам і керує.

"Деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні. У РФ приходить момент, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції. Це стає можливим тоді, коли держава втрачає монополію на застосування сили. Активний розвиток ПВК до цього й веде", – зазначають у Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що Кадиров "наїхав" на генерала РФ і розхвалив Пригожина. Під час критики генерала Лапіна Кадиров розхвалив керівника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна". Глава Чечні назвав Пригожина "природженим воїном", а вагнерівців – "справжніми професіоналами і патріотами Росії".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вирішив усувати російських генералів руками своїх "ланцюгових псів" – Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, розповів екс-депутат Держдуми, колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков.

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