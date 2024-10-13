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Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

Олексій Тесля
13 жовтня 2024, 12:42
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Вимоги України були сприйняті в Німеччині без ентузіазму, кажуть джерела в Берліні.
Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild
Володимир Зеленський провів зустріч з Олафом Шольцем / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Lockheed Martin

Канцлер ФРН Олаф Шольц, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, не дав позитивної відповіді на запит української сторони щодо використання західної зброї проти стратегічних цілей у країні-агресорі РФ.

Зеленський наполягав на постачанні далекобійної зброї, як-от Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus з Німеччини, а також вимагав прискореного процесу вступу до НАТО, пише Bild.

Як пишуть журналісти з посиланням на джерела, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму, а Шольц не сказав однозначне "ні", але й позитивної відповіді не дав.

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Підкреслюється, що заява Шольца про нову допомогу для України при детальнішому розгляді теж виявляється сумнівною, адже вся зброя, про постачання якої було оголошено в п'ятницю, вже була обіцяна і профінансована минулого року.

Своєю чергою, в Міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій", уточнюється в статті.

Водночас стверджується, що Бундесвер більше не передаватиме Україні "велику техніку". У документі, який є в розпорядженні редакції, зазначено, що передача завершена.

"Таким чином, після відправки 18 танків Leopard 2 подальших поставок не буде, хоча у Бундесверу в наявності близько 300 таких танків. Те саме стосується й інших видів техніки - бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та інших", - пишуть автори матеріалу.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Нагадується, що ситуація погіршилася для Зеленського, коли президент США Джо Байден скасував заплановану на ці вихідні зустріч щодо військової підтримки України в німецькому Рамштайні. Офіційна причина - ураган "Мілтон", що обрушився на узбережжя Флориди в п'ятницю.

Однак, за словами джерела Bild, пов'язаного з Україною, це лише привід. Байден нібито не хоче більше коментувати війну Росії проти України перед виборами, які відбудуться 5 листопада у США.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників. Про це він заявив журналістам після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Як повідомлялося раніше, Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Його мають надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц війна Росії та України
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