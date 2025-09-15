"У тьоті вже вік": Даша Квіткова опинилася в лікарні

Квіткова не стала приховувати, що з нею сталося.

https://glavred.net/stars/u-teti-uzhe-vozrast-dasha-kvitkova-okazalas-v-bolnice-10698329.html Посилання скопійоване

Даша Квіткова новини - чому Квіткова потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Стисло:

Даша Квіткова показала фото з лікарні

Там блогерці поставили крапельницю

Українська блогерка Даша Квіткова почала тиждень із походу в лікарню. Про це вона розповіла в Instagram.

Квіткова пожартувала, що вона - вже стара жінка, тому їй необхідна медична допомога. Так Даша вирішила підіграти тим, хто кепкує з неї через різницю у віці з нареченим - український футболіст Володимир Бражко, який нещодавно зробив їй пропозицію руки і серця, молодший за блогерку на 4 роки. Квітковій 27 років, а її обранцеві - 23.

відео дня

Пізніше Даша все ж повідомила, з якої причини опинилася в медичному закладі. "Жарти жартами, але якщо серйозно, то проходжу курс заліза", - розповіла вона.

Даша Квіткова новини - чому Квіткова потрапила до лікарні / instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова новини - чому Квіткова потрапила до лікарні / instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова новини - чому Квіткова потрапила до лікарні / instagram.com/kvittkova

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка кулінарного шоу "МастерШеф", кондитер Ліза Глінська опинилася в лікарні з дитиною. Термінова допомога знадобилася одній із близнят, яких кулінар народила в жовтні 2024 року.

Також у Мережі обговорюють новий образ Христини Соловій. Співачка вирішила поекспериментувати із зовнішністю, що викликало у її шанувальників масу різноманітних емоцій.

Читайте також:

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред