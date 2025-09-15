"У тьоті вже вік": Даша Квіткова опинилася в лікарні

Стисло:
- Даша Квіткова показала фото з лікарні
- Там блогерці поставили крапельницю
Українська блогерка Даша Квіткова почала тиждень із походу в лікарню. Про це вона розповіла в Instagram.
Квіткова пожартувала, що вона - вже стара жінка, тому їй необхідна медична допомога. Так Даша вирішила підіграти тим, хто кепкує з неї через різницю у віці з нареченим - український футболіст Володимир Бражко, який нещодавно зробив їй пропозицію руки і серця, молодший за блогерку на 4 роки. Квітковій 27 років, а її обранцеві - 23.
Пізніше Даша все ж повідомила, з якої причини опинилася в медичному закладі. "Жарти жартами, але якщо серйозно, то проходжу курс заліза", - розповіла вона.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
