"Ось зброя, ось ворог": відомий співак розповів, у якому разі вирушить на фронт

Український співак і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин непридатний до військової служби. 2021 року він переніс операцію: лікарі запідозрили в музиканта онкологію, і видалили орган, який був пошкоджений ще 2007 року в страшній ДТП. Це й стало приводом для списання з армії.
Харчишин під час повномасштабної війни присвятив себе допомозі українським захисникам - він виступає для них, а також збирає великі кошти на їхні потреби. Утім, за потреби Валерій не планує зупинятися на цьому.
У розмові з Аліною Доротюк Харчишин розповів, за яких обставин може сам стати на захист нашої країни. "Якщо буде йтися про ближній бій. І буде не до співів, не до концертів, не до збору коштів, уже немає кому збирати. Ти будеш на себе. Ось зброя, ось ворог", - зазначив він.
Про персону: Валерій Харчишин
Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".
