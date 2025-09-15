"Ось зброя, ось ворог": відомий співак розповів, у якому разі вирушить на фронт

Валерій Харчишин списаний з армії.

Валерій Харчишин зараз - артист висловився про можливу службу / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Чому Валерія Харчишина визнали непридатним

За якої умови він готовий піти воювати

Український співак і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин непридатний до військової служби. 2021 року він переніс операцію: лікарі запідозрили в музиканта онкологію, і видалили орган, який був пошкоджений ще 2007 року в страшній ДТП. Це й стало приводом для списання з армії.

Харчишин під час повномасштабної війни присвятив себе допомозі українським захисникам - він виступає для них, а також збирає великі кошти на їхні потреби. Утім, за потреби Валерій не планує зупинятися на цьому.

У розмові з Аліною Доротюк Харчишин розповів, за яких обставин може сам стати на захист нашої країни. "Якщо буде йтися про ближній бій. І буде не до співів, не до концертів, не до збору коштів, уже немає кому збирати. Ти будеш на себе. Ось зброя, ось ворог", - зазначив він.

Валерій Харчишин зараз - артист висловився про можливу службу / Скриншот YouTube

Про персону: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

