У двох містах України прогриміли потужні вибухи, є загиблі - поліція

У Києві та Одесі вибухи прогриміли у багатоквартирних будинках.

У Києві та Одесі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

У Києві прогримів потужний вибух. Внаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє поліція Києва.

Вибух прогримів в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку у Дніпровському районі столиці. На місце події одразу прибули правоохоронці.

"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала.

"Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби", - йдеться у повідомленні.

Вибух в Одесі

Вдень 15 вересня вибух пролунав також у житловому будинку в Одесі. Правоохоронці встановили, що в одній із квартир вибухнула граната.

Внаслідок вибуху загинув 52-річний чоловік.

"Крім нього в оселі знаходилась його дружина та знайомий. Вони не постраждали. На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

