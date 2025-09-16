Рус
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дідуся та онука за 45 секунд

Віталій Кірсанов
16 вересня 2025, 05:50
661
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки дідуся, який грається з онуком під лійкою. На перший погляд ці картинки можуть здатися однаковими, але на них заховані 3 відмінності, і вам потрібно знайти їх якомога швидше. Думаєте, зможете знайти їх усі всього за 45 секунд? Спробуйте цю головоломку і перевірте, наскільки ви пильні!

Ваше завдання: знайти всі три, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Елементи фону часто змінюються, щоб збити вас з пантелику, тому уважно шукайте ледь помітні зміни.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
