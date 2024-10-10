Дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю: в НАТО назвали умову для України

В НАТО зазначили, що Україна має юридичне право завдавати ударів вглиб території Росії із застосування західного озброєння.

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В НАТО зробили нову заяву про удари вглиб території Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення щодо використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників. Про це він заявив журналістам після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

За його словами, існують усі необхідні юридичні підстави для застосування Україною зброї, яку передають західні союзники, для ударів вглиб території Росії.

"Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", - сказав Рютте. відео дня

Він зазначив, що це питання було порушене під час тристоронньої зустрічі за участю Рютте, президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

"Ми сьогодні це обговорювали. Але, зрештою, це залежить від окремих союзників", - повторив Рютте.

Якою західною зброєю і по яких регіонах Росії можна завдавати далекобійні удари / Інфографика Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари західною зброєю по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може провести навчальні випробування ядерної зброї на своїй території, якщо Захід дозволить Україні використовувати зброю далекого радіусу дії для ударів. Крім того, російські окупанти можуть завдавати удари по британських військових об'єктах поблизу кордонів РФ, зазначають аналітики в коментарі Reuters.

Німеччина зберігає незмінну позицію і не дозволить ЗСУ використовувати німецьку зброю для атак на російські території, навіть якщо інші союзники ухвалять таке рішення, заявив канцлер Олаф Шольц.

Водночас Фінляндія та Швеція не обмежують Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії, за умови, що це відповідає міжнародному праву, повідомили міністри закордонних справ Еліна Валтонен та Марія Мальмер Стенергард.

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