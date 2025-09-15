Україну накриває похолодання: де температура повітря опуститься до +8 градусів

Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 16 вересня буде місцями дощовою та туманною. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря в Україні найближчими днями коливатиметься в межах 20-24 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: ventusky

Погода 16 вересня

В Україні 16 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі у західних та Житомирській областях. На Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині буде туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +27

За даними meteoprog, 16 вересня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Погода 16 вересня у Києві

У Києві 16 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°; у Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

