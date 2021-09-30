Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: ціна на газ у Європі побила новий рекорд

Ціна тисячі кубічних метрів газу у Європі перевищила показник в 1100 доларів / Reuters

Ціна на газ у Європі досягла нового абсолютного максимуму і склала понад 1100 доларів за одну тисячу кубометрів. Попередній рекорд було встановлено 28 вересня, коли вартість газу досягла 1040 доларів за 1 тисячу кубічних метрів палива.

Згідно з даними торгів на біржі Ice Futures, у четвер, 29 вересня, ціна жовтневих ф'ючерсів досягла показника понад 1100 доларів за одну тисячу кубометрів. Попередній рекорд був днем раніше, коли фіксувалася ціна понад 1040 доларів.

Нагадаємо, 25 вересня Газпром вирішив різко скоротити постачання газу до країн Євросоюзу магістраллю Ямал-Європа. Постачання різко знизилися в два рази. Причиною зниження прокачування пов'язують з тим, що рівень прокачування відповідає тим обсягам газу, які були заброньовані росіянами на польській ділянці трубопроводу на жовтень.

Газова криза у Європі

Країни ЄС переживають газову кризу. Ціни на газ у Європі стрімко зростають, а вартість тисячі кубометрів б'є нові рекорди. Проблеми на ринку палива пов'язані зі зниженим рівнем запасів газу в європейських підземних сховищах (ПСГ, - ред.) після холодної зими і небажанням Газпрому забезпечити додаткові постачання газу через Україну.

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Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. На цей рік Росія забронювала на 20 мільярдів кубометрів палива менше, ніж на 2020 рік, а наразі й зовсім поставила ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і зниження ціни на газ, або проблеми на газовому ринку і постачаннями шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що зліт цін на газ у Європі пов'язаний з політикою Газпрому, який намагається домогтися більш вигідних умов в ситуації з сертифікацією газопроводу ПП-2.Читайте такжеГТС України буде втрачено, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

В Асоціації газової інфраструктури Європи акцентували увагу на тому, що найменше газу наразі у підземних сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. За версією організації, газова криза спровокована високим попитом на паливо в ЄС минулої зими і глобальним недоліком постачань скрапленого газу. При цьому експерти вважають, що ситуація не зміниться незалежно від того, що в підсумку буде з Північним потоком-2.

25 вересня Газпром різко підвищив обсяги закачування газу до підземних сховищ Європи. Рівень заповнення ПСГ паливом став найвищим за останні два місяці. Втім, сезон закачування газу в країнах Євросоюзу незабаром завершиться, тому заповнити сховища до оптимального рівня обсягу газу, ймовірно, вже не вийде.