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РФ атакувала Україну КАБами та ракетами, є загиблі: що відомо про наслідки ударів

Юрій Берендій
25 серпня 2026, 08:03оновлено 25 серпня, 08:33
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Удари РФ по Україні забрали життя щонайменше трьох людей.

РФ атакувала Україну КАБами та ракетами, є загиблі: що відомо про наслідки ударів
Атака РФ на Україну - удари забрали життя трьох людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, Запорізька ОВА

Ключові факти:

  • Росія атакувала Запоріжжя, Харків і Київ
  • Внаслідок ударів загинули троє людей

Країна-агресорка Росія в ніч проти 25 серпня атакувала Україну керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі та Харкові відомо про загиблих, а в Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС України.

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Як повідомили в Запорізькій ОВА, російська керована авіабомба влучила по обласному центру вдосвіта, після чого на місці виникла пожежа та було зафіксовано значні пошкодження.

"Ворожі керовані авіабомби убили двох людей та спричинили руйнування", - повідомив Федоров.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено проїзну частину дороги. На відкритій території виникла пожежа, а удар спричинив руйнування. Голова ОВА опублікував фотографії з місця російської атаки.

  • Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня Фото: Запорізька ОВА
  • Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Запоріжжю в ніч на 25 серпня Фото: Запорізька ОВА

Ще один смертельний удар російські війська завдали по Харкову. Ракети влучили у промислову зону Основ’янського району міста.

"Влучання ракет у промисловій зоні Основ’янського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина", - повідомив мер міста Терехов.

У Києві російська атака минула без постраждалих, однак призвела до пошкодження житлового будинку в Голосіївському районі. За даними ДСНС, вночі через обстріл постраждала квартира на 14 поверсі, при цьому займання не сталося.

  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня
    Наслідки удару по Києву в ніч на 25 серпня Фото: ДСНС України

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що руйнування сталися після падіння уламків безпілотника. У 16-поверховому будинку пошкоджено конструкції та вибито вікна на рівні 14 поверху.

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, в 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14 поверху. Пожежі немає. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив Кличко.

РФ атакувала Україну КАБами та ракетами, є загиблі: що відомо про наслідки ударів
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яке місто є головною ціллю для ворожих атак - коментар експерта

Київ залишатиметься головною ціллю російських атак до кінця війни, водночас РФ може посилити удари балістикою та реактивними безпілотниками по інших ключових містах України. Про це повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

За його словами, Росія має можливості для нарощування окремих компонентів повітряного терору. Україні, своєю чергою, необхідно не допустити подальшого зміцнення таких спроможностей ворога та діяти на випередження.

"Вони можуть використовувати проти України більше балістики, більше реактивних дронів. Саме за рахунок цього росіяни спроможні збільшити ефект від завдавання таких ударів. Нам потрібно працювати на випередження, щоб цього збільшення потенціалу не сталося", - зазначив Романенко.

Експерт наголошує, що столиця зберігає особливе значення у планах Кремля. Водночас масштаб атак залежатиме від запасів озброєння, а небезпека поширюється і на інші великі населені пункти, особливо розташовані в межах досяжності російських засобів ураження.

"Київ стоїть у них під першим номером як ціль, і це не зміниться до кінця війни. Але завдаватимуть ударів не лише по столиці. Тут питання у наявності засобів", - зауважив Романенко.

За оцінкою військового експерта, за наявності більших запасів ракетного озброєння Москва намагалася б розширити географію ударів. Наразі помітним напрямом залишається використання балістичних ракет та реактивних "Шахедів", а подальша інтенсивність залежатиме від ресурсної бази агресора.

"Якби у Путіна було більше балістики, він гатив би нею і по Києву, і по всіх обласних центрах та ключових містах. Наразі вони роблять акцент на використанні балістики та реактивних "Шахедів". Питання лише в тому, наскільки їм вистачить цього ресурсу і чи буде він у подальшому", - зазначив Романенко.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Окремим фактором може стати наближення холодного сезону. Російська сторона, за словами експерта, прагнутиме завдати найбільш відчутної шкоди там, де наслідки атак можуть бути найболючішими для країни в цей період.

"Вони, безумовно, накопичуватимуть ресурс для того, щоб бити по об’єктах, ушкодження яких будуть для України найчутливішими в холодний період", - додав Романенко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 серпня мер столиці Віталій Кличко інформував про влучання балістичної ракети в Дарницькому районі Києва та загибель однієї людини внаслідок удару по об'єкту залізниці. За даними Повітряних сил, у нічній атаці було застосовано 217 ударних безпілотників.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич 22 серпня заявив, що на Полтавщині російські безпілотники завдали ударів по інфраструктурним об'єктам, включно з залізничною інфраструктурою. Він окремо наголосив на факті повторних ударів по локації, де вже працювали екстрені служби. Внаслідок атак пошкоджено автомобілі ДСНС та виникла пожежа на території агрокооперативу.

Моніторингові канали повідомили, що Росія готує новий масований удар по Україні у найближчі 48 годин. Монітори також вказали на можливість застосування до 30 балістичних ракет і уточнювали ймовірні напрямки атак.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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