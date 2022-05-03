"Зараз йде 1941 рік": поранений окупант визнав міць ЗСУ та розповів про проблеми путінської армії

Окупант Іван Отраковський розповів, чому РФ зазнає поразки в Україні / Фото Reuters, скріншот

Поранений офіцер морської піхоти РФ Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстріл і опинився в лікарні, розповів про силу опору української армії російському вторгненню та про проблеми в путінській армії.

За словами окупанта, міць Сил оборони України не порівнянна з тим, що було у 2014 році.

"Кинули війська в лоб і думали, що ось так зараз вони (українські військові, – ред.) всі розбіжаться, як в 2014 році. Зараз зовсім інша у них армія, чітка підготовленість, артилерія пристрелена", - пояснив Отраковський причини поразки ЗС РФ в інтерв'ю YouTube-каналу Спец.

"Значить, надовго ми зав'язли. З того боку воюють добре, особливо артилерія, мінометники працюють на п'ять балів", - зізнався офіцер путінської армії.

Отраковський розповів, що дуже багато окупантів "перемелює" саме артилерія, а основна маса втрат у лавах російських військових – це результат осколкових поранень.

Головними проблемами армії РФ окупант назвав поганий радіозв'язок, проблеми із забезпеченням і слабку взаємодію військ.

"На жаль, все це є. Якщо ми візьмемо приклад Другої світової війни, то зараз йде 1941 рік. Чекаємо, що нарешті сум'яття закінчиться і почнуться 1942-43 роки – тобто нормальне ведення війни. Будуть знищуватися залізничні вузли, дороги, нарешті доб'ють аеродроми противника. Там кажуть, що їх нищено, але це неправда. Дрони піднімаються, гелікоптери піднімаються, поставки озброєння тривають з великою періодичністю", - сказав загарбник.

За даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних збройних сил. Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, ймовірно, вже виведена з ладу. Крім того, повідомляється про важко відновлювані втрати у повітряно-десантних військах. Росії будуть потрібні роки, щоб відновити ці сили.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Михайло Жорохов вважає, що перелом на фронті почнеться після 15 травня - тоді Україна повною мірою може почати освоювати всі поставки озброєння від партнерів. Поки що нашим військовим потрібно вистояти, оскільки армія Росії має значну кількість мобілізаційного резерву.

Тим часом президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати російські резервні сили при їхній спробі завоювати східну та південну частини Украіни, вважають американські та західні чиновники.

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