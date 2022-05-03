Вже 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні - CNN

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати російські резервні сили для їхньої спроби завоювати східну та південну Україну.

Таку думку озвучили американські та західні чиновники, пише CNN.

"Західні чиновники довгий час вірили, що Путін використовує символічне значення і пропагандистську цінність в цей день, щоб оголосити про військове досягнення в Україні, про серйозну ескалацію бойових дій або обидва ці варіанти", — йдеться у повідомленні.

Чиновники почали обговорювати один сценарій, що полягає в тому, що Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня. В даний час російські чиновники наполягають, що конфлікт є "спеціальною військовою операцією" з метою "денацифікації".

"Я думаю, що він (Путін, - ред.) спробує піти зі своєї "спеціальної операції". Він закладає ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, зараз війна проти нацистів, а мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес минулого тижня LBC Radio.

Як зазначається, офіційне оголошення війни 9 травня могло б підвищити популярність вторгнення серед російських громадян. Це також, згідно з російським законодавством, дозволить Путіну мобілізувати сили резерву і оголосити призов військовозобов'язаних, які, за словами чиновників, вкрай потрібні Росії на тлі дефіциту особового складу. На Заході та в Україні підрахували, що не менше 10 тисяч російських солдатів було вбито під час війни з моменту вторгнення Росії трохи більше двох місяців тому.

Що ще Путін міг би оголосити росіянам 9 травня

Інші варіанти на 9 травня включають в себе анексію окупованих територій Луганської та Донецької областей, посилення атаки на Одесу на півдні або оголошення повного контролю над Маріуполем.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що у США є високо достовірні повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк "десь в середині травня". Є також ознаки, що Росія може планувати проголосити і анексувати "народну республіку" в Херсоні.

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Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що є "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоби використовувати" 9 травня з метою пропаганди.

"Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, імовірно майже напевно, щоби відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні", — сказав Прайс на брифінгу Державного департаменту.

Прайс додав, що він "бачив припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня, і сказав, що "це було б великою іронією, якби Москва використовувала можливість "Дня Перемоги" для оголошення війни, що дозволило б їм збільшити кількість призовників способом, який вони не в змозі зробити зараз, таким чином, що було б рівнозначно тому, щоб показати світу, що їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях".

"Я цілком впевнений, що до 9 травня ми почуємо більше Москви", — додав Прайс.

"Я цілком впевнений, що ви почуєте більше від Сполучених Штатів, від наших партнерів, включаючи наших партнерів по НАТО, теж до 9 травня", — резюмував він.

Як повідомляв Главред, через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоб оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції". Як пише британська газета The Sun, до оголошенню війни Путіна підштовхують командувачі російською армією, які розчаровані тим, як розгортається ситуація.

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