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Мирного договору України та Росії не буде, лише капітуляція РФ - Арестович

3 травня 2022, 07:37

Радник глави Офісу президента підтвердив слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який напередодні заявив, що мова може йти лише про капітуляцію Росії.

Арестович, Путін
Арестович заявив, що мирного договору з Росією не буде / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Україна не збирається підписувати з Росією мирний договір. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Таким чином він підтвердив слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який напередодні заявив, що мова може йти лише про капітуляцію країни-агресора.

Арестович зазначив, що Данілов – чиновник вищого рангу і просто так говорити не буде.

"Сьогоднішня заява Данілова про те, що мирного договору з Росією не буде, буде лише капітуляція РФ. А він просто так не говорить, він - чиновник вищого рангу. Настала абсолютно нова реальність", - сказав радник глави ОП в ефірі Фейгін Live.

Він також звернув увагу, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак у статті для видання Time назвав події, які відбуваються з 2014 року – новою тридцятирічною війною. За словами Арестовича, політик у матеріалі зазначає, що західна політична система зруйнована, а історія з її переформатування буде дуже довгою.

"Він натякає на те, що в світі відбуваються тектонічні процеси, які не закінчаться в 2022 році, навіть якщо припиняться бойові дії. Тому що хтось вирішив використовувати силу і свою експансію, щоби реалізувати цілі своєї політики і почав руйнувати всю систему міжнародної політики, всі системи, договори та існуючі механізми запобігання цьому в своїх інтересах", – сказав Арестович.

Нагадаємо, 2 травня в ході Всеукраїнського телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна та Росія навряд чи підпишуть мирний договір. Можлива лише капітуляція Москви перед Києвом. І чим швидше агресор визнає свою поразку, тим буде краще для нього.

За словами Данілова, перелому на фронті поки немає, проте він обов'язково трапиться, враховуючи обсяги військової допомоги, які надаються українській державі.

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Як повідомляв Главред, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що війна Росії та України може тривати найближчі два десятки років. За його словами, затяжна війна буде не такою, як зараз, тобто бойових дій, імовірно, стане менше.

"Війна в цьому сенсі, в цивілізаційному. Це не обов'язково означає військові зіткнення... Вона може бути і до 42-го, лише треба розуміти, як це буде відбуватися. І найголовніше, що Україна пропонує діяльні механізми боротьби з цим", - сказав Арестович.

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