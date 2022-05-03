У РФ ще є чим і ким воювати: військовий експерт назвав імовірну дату перелому у війні в Україні

Росіяни кинули для захоплення України все, що у них є / Фото УНІАН

Перелом на фронті почнеться після 15 травня - тоді Україна повною мірою може почати освоювати всі поставки озброєння від партнерів. Поки що нашим військовим потрібно вистояти, оскільки армія Росії має значну кількість мобілізаційного резерву.

Таку думку озвучив військовий експерт Михайло Жорохов в ефірі єдиного марафону.

За його словами, армія РФ - це два мільйони військовослужбовців, які ще не всі залучені до війни з Україною. До того ж є ще й прихована мобілізація, коли росіян можуть викликати на 10-45 діб нібито для покращення навичок, але насправді кидатимуть на війну в Україні.

За словами Жорохова, зараз в Україні воюють жителі найдепресивніших регіонів РФ. Залучати в армію росіян з Москви і Санкт-Петербурга кремлівський диктатор Путін поки що не наважився. Адже смерті жителів цих двох міст спровокують небезпечний для Путіна опір.

читайте також"Бомжі з автоматами і найманці всякі": Арестович розкрив сценарій нового наступу РосіїЖорохов додав, що припущення іноземних експертів про те, що Росія зберігатиме якесь озброєння для можливої оборони, не виправдалися. Росіяни кинули для захоплення України все, що у них є, і стягують залишки з усіх куточків країни.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних Збройних сил. Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, імовірно, вже виведена з ладу. Крім того, повідомляється про важко відновлювані втрати у повітряно-десантних військах. Росії будуть потрібні роки, щоби відновити ці сили.

Як повідомляв Главред, західна артилерія, яка вже почала надходити в Україну, змінить хід війни з Росією. Україна отримає більше переваг на полі бою. Такий прогноз дали американські військові аналітики, пише видання The Washington Post.

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