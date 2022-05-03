Працюють ПС ЗСУ: окупанти залишилися без "Форпосту" за 7 млн доларів і семи "Орланів"

Окупанти залишилися без "форпосту" за 7 млн доларів і семи "орланів" / скріншот

У понеділок, 2 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил і сухопутних військ було збито вісім повітряних цілей.

Як повідомили в Telegram-каналі Командування ЗС ЗСУ, пілотована Авіація росіян фактично не входила в зону дії української ППО.

Противник завдає ракетних ударів і нарощує присутність в повітряному просторі України безпілотників. Ворожі БПЛА дають цілевказівки артилерії, здійснюють повітряну розвідку і коригування вогню.

Протягом доби було збито:

один БпЛА "Форпост";

сім "Орлан-10".

"Форпост" збив підрозділ ЗРВ Повітряного командування"Південь". Російський безпілотник оцінюється в 7 мільйонів доларів.

Як йдеться в повідомленні, це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією Міністерства оборони РФ, в 2019 році ВСІ ЗАПЧАСТИНИ дрона пройшли імпортозаміщення, було встановлено російське програмне забезпечення, і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

читайте такожБомбардувальник РФ приземлили назавжди: ЗСУ збили російський Су-34Раніше повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.

Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.

Також ми розповідали, як українські військові продовжують знищувати російську авіацію. Тільки за добу їм вдалося знищити 10 російських безпілотників "Орлан-10".

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