ЗСУ яскраво прийняли непроханих "гостей" з Бурятії: "стали добривом для українського чорнозему":

ЗСУ яскраво прийняли непроханих "гостей" з Бурятії / facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники "перетворили на добриво для чорнозему" російських окупантів, які прибули в нашу країну скоювати злочини чи то з Бурятії, чи то з Алтайського краю.

Точну роботу бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як у посадці серед поля палає бронетехніка.

"Непрохані" гості "з Бурятії або Алтайського краю стали черговим добривом для українського чорнозему, а спалений металобрухт згодом піде на переплавку до вітчизняних металургів", – зазначили в Генштабі.

читайте такожЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала РосіяТаким чином наші воїни "поліпшили мальовничий український ландшафт, прибравши з нього зайві елементи", повідомили військові.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Раніше повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.

Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.

Також ми розповідали, як українські військові продовжують знищувати російську авіацію. Тільки за добу їм вдалося знищити 10 російських безпілотників "Орлан-10".

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