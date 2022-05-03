ЗСУ яскраво прийняли непроханих "гостей" з Бурятії: "стали добривом для українського чорнозему":

Точну роботу бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали в Генштабі ЗСУ.
Українські захисники "перетворили на добриво для чорнозему" російських окупантів, які прибули в нашу країну скоювати злочини чи то з Бурятії, чи то з Алтайського краю.
Точну роботу бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали в Facebook Генерального штабу ЗСУ.
На опублікованих кадрах видно, як у посадці серед поля палає бронетехніка.
"Непрохані" гості "з Бурятії або Алтайського краю стали черговим добривом для українського чорнозему, а спалений металобрухт згодом піде на переплавку до вітчизняних металургів", – зазначили в Генштабі.
читайте такожЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала РосіяТаким чином наші воїни "поліпшили мальовничий український ландшафт, прибравши з нього зайві елементи", повідомили військові.
Раніше повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.
Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.
Також ми розповідали, як українські військові продовжують знищувати російську авіацію. Тільки за добу їм вдалося знищити 10 російських безпілотників "Орлан-10".
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