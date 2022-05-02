Війна в Україні: Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних ЗС - розвідка Британії

Четверта частина батальйонних тактичних груп виведена з ладу / Фото УНІАН

Міноборони Великої Британії опублікувало свіже зведення військової розвідки про ситуацію в Україні станом на 2 травня 2022 року - 68-й день війни Росії проти України.

За даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних Збройних сил, йдеться у Twitter відомства.

"Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, імовірно, вже виведена з ладу", - зазначили в розвідці.

Крім того, повідомляється про важко відновлювані втрати у ВДВ (повітряно-десантних військ) РФ.

"Здається, що будуть потрібні роки, щоби відновити ці сили", - йдеться у повідомленні.

Звіт британської розвідки на 68-й день війни в Україні / twitter.com/DefenceHQ

Як писав Главред, через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоби оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції".

Британська газета The Sun зазначає, що це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію і заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.

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