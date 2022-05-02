Війна в Україні: Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних ЗС - розвідка Британії

Агресор зазнав серйозних втрат у повітряно-десантних військах. У британській розвідці вважають, що будуть потрібні роки, щоби відновити ці сили.
Міноборони Великої Британії опублікувало свіже зведення військової розвідки про ситуацію в Україні станом на 2 травня 2022 року - 68-й день війни Росії проти України.
За даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних Збройних сил, йдеться у Twitter відомства.
"Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, імовірно, вже виведена з ладу", - зазначили в розвідці.
Крім того, повідомляється про важко відновлювані втрати у ВДВ (повітряно-десантних військ) РФ.
"Здається, що будуть потрібні роки, щоби відновити ці сили", - йдеться у повідомленні.
Як писав Главред, через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоби оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції".
Британська газета The Sun зазначає, що це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію і заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.
Інші новини:
- Сучасна західна артилерія, що хлинула в Україну, змінить хід війни - Washington Post
- Український моряк з радянського ПЗРК збив ворожий винищувач за $ 40 млн
- 20-річний захисник України в першому бою підбив два танки і одну БМП окупантів
- ЗСУ на Донбасі захопили ворожий танк Т-72, тепер він битиме окупантів