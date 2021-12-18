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Північний потік-2 - це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводу

18 грудня 2021, 15:49

Майже всі країни Європи завжди виступали проти його будівництва, підкреслив Роберт Хабек.

Північний потік 2
У ФРН не впевнені у запуску Північного потоку 2 / Фото Reuters

Віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив про те, що будівництво Північного потоку-2 буде геополітичною помилкою.

Як підкреслив він в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, всі країни Європи, за винятком Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.

Німецький політик каже, що газопровід не задовольняє правило анбандлінга, сенс якого полягає в тому, що компанії - видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси повинні здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що Північний потік-2 є геополітичною помилкою ФРН.

"Тепер же трубопровід побудований. Неясне питання, чи зможе він почати роботу. З цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського і національного законодавства", - сказав політик.

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Сертифікація Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.

До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік - 2 відновлена не буде.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що Москва має намір виконати всі вимоги Німеччини для якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

13 грудня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації СП-2. Причиною вона назвала невідповідність структури проекту вимозі ЄС, згідно з яким одна і та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що рішення по завершенню сертифікації Північного потоку-2 не приймуть в першій половині 2022 року. Це означає, що запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.

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