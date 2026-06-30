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ЗСУ уразили два ключових мости для армії РФ: у Генштабі розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
30 червня 2026, 16:07
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Саме через ці переправи загарбники транспортували особовий склад, важке озброєння, боєприпаси та інші матеріально-технічні засоби для південного фронту.
беспилотник, взрыв
ЗСУ атакували переправи біля Азовського моря та в Криму / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-га окрема механізована бригада

Головне з новини:

  • ЗСУ уразили важливі мости в Криму та Запоріжжі
  • На Кубані знищено великі резервуари НПЗ
  • Уражено п'ять пунктів управління ворожими БпЛА

Збройні Сили України здійснили серію успішних та високоточних ударів по ключових об'єктах російських окупантів, суттєво підірвавши їхню логістику та забезпечення. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, під вогнем опинилися стратегічні транспортні артерії, пункти управління дронами, а також нафтопереробна інфраструктура на території РФ.

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Удар по "артеріях" постачання: мінус два мости

Українська армія продовжує ізолювати театр бойових дій, руйнуючи шляхи, якими ворог перекидає підкріплення. Цього разу ефективні прильоти зафіксовано по двох важливих об'єктах:

  • Автомобільний міст у районі Азовського моря (Запорізька область).
  • Залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму.

Саме через ці переправи загарбники масово транспортували особовий склад, важке озброєння, боєприпаси та інші матеріально-технічні засоби для південного фронту. Наразі остаточні результати руйнувань та втрати ворога уточнюються.

Масштабне випалювання логістики: наслідки атаки на "Слов’янський" НПЗ

Українське командування також оприлюднило верифіковані результати успішної атаки, яка відбулася 28 червня по нафтопереробному заводу "Слов’янський" у Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Паливний сектор ворога зазнав колосальних збитків.

За результатами оцінки ураження, на підприємстві повністю знищено чотири резервуари загальним об’ємом 35 тисяч кубічних метрів. Окрім цього, суттєвих пошкоджень зазнали ще дев’ять резервуарів загальним об’ємом 30 тисяч кубічних метрів, а також ключова технологічна установка для переробки нафти.

Очищення неба та ліквідація штабів: де ще було гаряче

Окрім транспортної та паливної інфраструктури, Сили оборони прицільно відпрацювали по "очах" та "мозкових центрах" окупантів. Ювелірних ударів було завдано по пунктах управління БпЛА противника відразу в кількох регіонах - у Веселій Лопані Бєлгородської області РФ, Комарі на Донеччині, а також у Мирному, Луговому та Скельках на Запоріжжі.

Водночас в районі Старомлинівки Донецької області було успішно розгромлено командно-спостережний пункт російських військ.

Як удари по Росії впливають на переговори - коментар експерта

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масштабні удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині російської території посилюють переговорні позиції України та наближають завершення війни.

Водночас, на його думку, ці атаки поки що не стали чинником, який би змусив російського диктатора Володимира Путіна кардинально переглянути свої підходи.

Чаленко також наголосив, що за нинішніх обставин можливості Росії висувати максималістські вимоги суттєво звузилися, і наразі Москва фактично може розраховувати лише на припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", - підсумував він.

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, Сили оборони України 21 червня та в ніч на 22 червня завдали серії ударів по військовій інфраструктурі російського агресора. У Московській області уражено центр космічного зв’язку "Дубна".

Нагадаємо, вранці у вівторок, 30 червня, у Московській області РФ зафіксували прольоти великої кількості дронів у напрямку столиці країни-агресора. Мер Москви Сергій Собянін відзвітував про роботу сил ППО та падіння уламків.

Крім того, Служба безпеки України (СБУ) спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ, розташованому за 300 км від України. У результаті спостерігається загоряння в районі резервуарів з нафтою, нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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