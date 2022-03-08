Сергія Лаврова спіймали на брехні з приводу війни в Україні

У Держдепі Лаврова закликали не поширювати брехливі факти.
У Держдепартаменті США назвали брехнею висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про події в Україні.
У Twitter посольства Великобританії в Росії Лавров заявив, що російська "спеціальна військова операція" покликана зупинити війну або запобігти війні на території України.
У відповідь на цей твіт представник Держдепу Нед Прайс звинуватив Лаврова у брехні, зазначивши, що це Росія своїми операціями і споровоцировала війну в Україні. Свою відповідь він підкріпив хештегом #StopTheLies (припиніть брехати).
"Це все відверта брехня. Україна не хоче війни", - підкреслюється в повідомленні.
This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLiespic.twitter.com/h31pWIJB7S— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022Реклама
Раніше Главред повідомляв, що зустріч міністрів закордонних справ Кулеби і Лаврова може відбутися 10 березня в Анталії.
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