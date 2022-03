Сергія Лаврова спіймали на брехні з приводу війни в Україні

У Держдепартаменті США назвали брехнею висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про події в Україні.

У Twitter посольства Великобританії в Росії Лавров заявив, що російська "спеціальна військова операція" покликана зупинити війну або запобігти війні на території України.

У відповідь на цей твіт представник Держдепу Нед Прайс звинуватив Лаврова у брехні, зазначивши, що це Росія своїми операціями і споровоцировала війну в Україні. Свою відповідь він підкріпив хештегом #StopTheLies (припиніть брехати).

"Це все відверта брехня. Україна не хоче війни", - підкреслюється в повідомленні.

This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLiespic.twitter.com/h31pWIJB7S