Кулеба зустрінеться з Лавровим у Туреччині: перші подробиці

Дмитро Кулеба / Reuters

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив заплановану на четвер, 10 березня, зустріч з міністром закордонних справ Росії і заявив Сергієм Лавровим.

Він заявив, що налаштований на серйозну розмову з Лавровим на полях дипломатичного форуму в Антальї.

"Ще раз хочу підкреслити, якщо пан Лавров налаштований на серйозну предметну розмову, то я до нього теж готовий", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Київ давно хоче прямої розмови між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Глава українського МЗС збирається сказати про це Лаврову.

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Переговори Росії та України

Перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 лютого. За їх результатами радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, після чого вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

Другий раунд переговорів відбувся 3 березня. Після тієї зустрічі Подоляк зазначив поки Україні не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

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