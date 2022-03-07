РФ світить Нюрнберг-2: Кулеба розкрив деталі створення міжнародного трибуналу

Україна ініціює віддання трибуналу над РФ за варварську агресію / Макс Левін

Україна підтримала створення міжнародного трибуналу для покарання керівництва Росії за злочин агресії як над нацистами, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"24 лютого Російська Федерація розпочала новий етап агресії, повномасштабну агресивну війну проти України. У промовах перед і під час вторгнення президент РФ детально виклав мотиви своїх дій. Він публічно заперечував право України та українського народу на існування, що вказує на людиноненависницьку ідеологію в основі злочину агресії Росії", - написав він у Facebook.

У зв'язку з цим Україна разом з партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення злочинців до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному Суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інших.

Так, в ході цих процесів розглядаються окремі порушення і злочини під час агресії. Водночас усі вони є похідними головного злочину - збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства щодо створення спеціального трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України", - підкреслив Кулеба.

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Він додав, що участь у створенні трибуналу візьме коаліція держав. Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї, і вдячна своїм партнерам за готовність підтримати цю роботу.

"Прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому столітті. У січні 1942 року в Лондоні представники дев'яти держав підписали декларацію, яка заклала основи Нюрнберзького трибуналу", - зазначив глава МЗС.

Кулеба вдячний провідним фахівцям з міжнародного права, які розробили проект декларації та заяви із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України.

"Окремо підкреслюю, що робота над створенням трибуналу не замінює, а доповнює існуючі справи за вчинені в ході агресії військові злочини і злочини проти людяності, які зараз розслідуються в Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси в Міжнародному Суді ООН і Європейському суді з прав людини", - сказав міністр.

Глава МЗС висловив переконання, що спільними зусиллями вдасться притягнути до відповідальності Російську Федерацію та її керівництво за злочин агресії.

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Нагадаємо, раніше Україна назвала головні вимоги до РФ в Гаазі.

Російські окупанти повинні негайно припинити військові дії, які вони розв'язали на території України 24 лютого.

Питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань.