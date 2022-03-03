Зеленський "опустив" Лаврова: "На обличчі написано його життя і його кінець"

Сергій Лавров / polit.ru

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому не цікаво дивитися в очі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Лавров... У людини на обличчі завжди написано його життя, його шлях і його кінець. Шлях цієї людини мені зрозумілий. Мені нецікаво дивитися в очі цієї людини", - сказав президент під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він розповів, що вперше побачив Лаврова в США, коли президентом Штатів був Дональд Трамп.

За словами президента, тоді він сказав Лаврову, що хоче, щоб Росія звільнила території України, а відносини між країнами повернулися на 10 років тому.

"Він сказав: я з вами згоден. Але тут же він відвернувся, взяв телефон і подзвонив на якесь російське телебачення або радіостанцію і сказав: Тільки що я розмовляв з президентом Зеленським і він готовий йти на всі наші Умови. Ось це і є відповідь. Це про шлях цих людей. Вони не готові", - сказав він.

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Глава держави зазначив, що цих людей не цікавить результат - мир, їх цікавить тільки шлях.

"Шлях кривавий, шлях фінансовий. Їх не цікавить, що буде після них... Але ж після них точно буде", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести переговори.

"Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки", - сказав Зеленський.