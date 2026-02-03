Рус
Найвпливовіший після свого батька: у Лівії вбили сина Муаммара Каддафі

Віталій Кірсанов
3 лютого 2026, 22:56
Смерть Саїфа Каддафі підтвердив його радник і глава політичного штабу Абдалла Отман.
У Лівії вбили сина Муаммара Каддафі
У Лівії вбили сина Муаммара Каддафі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/Saifalislamgaddafi

Коротко:

  • Саїф аль-Іслам Каддафі був убитий під час перестрілки
  • Наразі організовано операцію з вилучення тіла Саїфа

Саїф аль-Іслам Каддафі, другий син Муаммара Каддафі, був убитий у власному будинку в Лівії. Про це 3 лютого повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до сім'ї, і його адвоката Халеда ель-Зайді.

Як розповіли джерела в політичній групі Каддафі, "озброєні особи вивели з ладу камери спостереження в резиденції" Саїфа. Він вступив з ними в перестрілку і був убитий.

Наразі організовано операцію для вилучення тіла Саїфа, повідомляє лівійський телеканал Al Ahrar.

Смерть Саїфа Каддафі підтвердив його радник і глава політичного штабу Абдалла Отман.

Reuters зазначає, що він вважався найвпливовішою фігурою в країні після свого батька, який правив понад чотири десятиліття. Він виступав посередником у важливих і делікатних дипломатичних місіях.

Зокрема, син Каддафі очолював переговори про те, щоб Лівія відмовилася від зброї масового знищення, і домігся компенсації сім'ям загиблих в результаті вибуху літака Pan Am Flight 103 над Локербі, Шотландія, в 1988 році. Він також налагоджував контакти із Заходом і закликав до прийняття конституції та поваги до прав людини.

Сам же Муаммар Каддафі був убитий 20 жовтня 2011 року під час штурму міста Сірт. Бійці Національної перехідної ради Лівії захопили його в полон. Під час захоплення колишній лідер країни отримав поранення і пізніше помер.

Про особу: Саїф аль-Іслам Каддафі

Саїф аль-Іслам Каддафі народився 25 червня 1972 року.

До революції 2011 року Саїф аль-Іслам вважався найімовірнішим наступником батька і прихильником ліберальних реформ та зближення із Заходом.

У 2015 році суд у Тріполі заочно засудив його до смертної кари, проте зінтанские бойовики відмовилися його видавати. У червні 2017 року він був звільнений за амністією і з тих пір перебував під захистом місцевих сил в Зінтані.

У 2021 році він офіційно зареєструвався кандидатом на президентських виборах у Лівії, які в підсумку були відкладені на невизначений термін через політичну кризу.

Саїф аль-Іслам перебував у розшуку Міжнародного кримінального суду (МКС) за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Ливия Муаммар Каддафі
