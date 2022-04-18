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"Союзмультфільм щось знав": в РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 року

18 квітня 2022, 09:10

Мультфільм "Скарби затонулих кораблів" заборонили показувати в Росії.

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У РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 року / скріншот з відео

Мультфільм "Скарби затонулих кораблів", який виявився занадто пророчим для росіян, був заблокований на платформі Youtube.

У мультиплікаційному фільмі 1973 року виявилася капсула "Нептун"( крейсер "Москва" був підбитий українськими ракетами з аналогічною назвою), і затонулий корабель з буквою" Z", якою, за сюжетом, позначали фашистські судна.

Щоб приховати правду, Союзмультфільм обмежив доступ до мультфільму на своєму офіційному каналі на YouTube.

Користувачі Мережі були шоковані таким рішенням і активно діляться пророчим сюжетом мультфільму.

"Недопрацювання. Треба ще перевірити, чи живі автори мультика - і впаяти їм років по 5 за дискредитацію російської армії", "І підсвідомість з Путіним зіграло злий жарт.. дивився в дитинстві, схоже, мультик цей.. чітко в голові у нього засіло, як позначаються фашисти", "Прекрасна історія! Чудова країна, чудовий час!", "Союзмультфільм щось знав", "Ну так. Правда не тільки очі коле, але і нездоровий мозок струмом б'є. Це ж класно, що самі визнають себе фашистами, проводячи такі аналогії!",- писали в мережі.

В Мережі відреагували на заборону "Скарбі затонулих кораблів" в Росії. / скриншот

"Скарби затонулих кораблів"

Дія мультика розгортається в піонерському таборі на березі Чорного моря. Головні герої - Сева, Таня і Боря, дружать з темношкірим хлопчиком Мвамбою.

Вони відвідують секції для тих, хто цікавиться підводним світом і почули лекцію про морські організми, дослідження яких проводилося науковими співробітниками на підводному судні "Нептун - 25". У підсумку головним героям замість скарбів вдалося знайти нацистський есмінець "Z-29".

Відзначимо, що новина про крах флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" сколихнула не тільки Україну, але і весь світ.

Успішні дії наших захисників не залишилися без уваги і зірок шоу-бізнесу. Спочатку продюсер і музикант Потап опублікував фото, на якому Вєрка Сердючка з мамою осідлали ракету з написом "Нептун".

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