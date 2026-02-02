Трамп сказав, хто зупинятиме війни у світі після нього: несподівана заява

Президент США неодноразово критикував Організацію Об'єднаних Націй.

https://glavred.net/world/tramp-skazal-kto-budet-ostanavlivat-voyny-v-mire-posle-nego-neozhidannoe-zayavlenie-10737218.html Посилання скопійоване

Трамп різко змінив риторику і визнав ключову роль ООН / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Коротко:

Трамп заявив, що бачить ООН своїм "наступником" у справі запобігання та завершення світових воєн

Президент США назвав організацію незамінною

У самій ООН від коментарів відмовилися

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить ООН своїм "наступником" у питанні завершення світових воєн у майбутньому.

Як пише Politico, Трамп неодноразово критикував Організацію Об'єднаних Націй. Видання нагадує, що президент США вийшов з численних багатосторонніх інститутів як у свій перший, так і в другий термін. У січні він підписав указ про вихід США з 66 організацій, агентств і комісій, включаючи агентство ООН з народонаселення і договір ООН, що встановлює порядок проведення міжнародних переговорів з питань клімату.

відео дня

Минулого року адміністрація Трампа скоротила обсяг іноземної допомоги на сотні мільйонів доларів і розформувала USAID, а також регулярно представляла міжнародні організації як інструменти, що дозволяють іншим країнам отримувати вигоду від відносин зі Сполученими Штатами.

"На цьому тлі захист Трампом Організації Об'єднаних Націй — принаймні, в принципі — виглядає вражаюче. Хоча він і наполягав на тому, що організація не виправдала покладених на неї очікувань, він назвав її незамінним інститутом, особливо з урахуванням того, що його власна роль на світовій арені добігає кінця", - зазначає видання.

Politico зазначає, що Трамп відмовився відповісти, чи виплатять Сполучені Штати мільярди доларів, які вони винні міжнародній організації.

Коментарі Трампа пролунали після повідомлення в газеті The New York Times про те, що високопоставлені чиновники ООН попередили, що організація може бути змушена скоротити свою діяльність - або навіть закрити свою штаб-квартиру в Нью-Йорку - в разі нестачі коштів. Трамп одразу ж відкинув цю ідею.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не покине Нью-Йорк і не покине Сполучені Штати, тому що у ООН величезний потенціал", — сказав Трамп.

"Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. У неї величезний потенціал, просто величезний", — підкреслив глава Білого дому.

В ООН відмовилися коментувати заяви глави Білого дому.

Рада миру / Інфографіка: Главред ​

Рада миру — останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп позитивно оцінив готовність глави РФ Володимира Путіна сплатити внесок в один мільярд доларів за участь у Раді миру. Путін запропонував використовувати для цього російські активи, заморожені в США.

Передбачений термін членства в "Раді миру" - до трьох років, але держави, які внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року, отримають можливість залишатися без обмежень.

Запрошення приєднатися до Ради миру отримали, зокрема, Росія та Білорусь.

Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Наразі дипломати працюють над цим запрошенням. Водночас президент України не може уявити участь держави в одному органі з Росією та Білоруссю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред