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Росія випустила понад 90 ракет по Україні: без світла перебувають понад 7 млн абонентів - Тимошенко

15 ноября 2022, 20:07

Російські ракети влучили у 15 об'єктів критичної інфраструктури.

Кирилл Тимошенко, ракетный удар
Росія випустила по Україні понад 90 ракет / Колаж фото УНІАН, скріншот

Російські окупанти тероризують українців. Сьогодні, 15 листопада, вони випустили по Україні понад 90 ракет. Ворожі ракети вдарили по 15 енергетичним об'єктам країни у різних областях. Про це заявив заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко.

Українським силам ППО вдалося збити понад 70 російських ракет.

"Але були влучання. 15 енергетичних об'єктів постраждали в різних областях. Через це у нас зараз є відключення. Загалом зараз відключено більше 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше. Але наші енергетики разом з ДСНС зараз роблять все для того, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми це можемо зробити. Є різні влучання", - сказав Тимошенко.

Світло частково зникло у таких регіонах:

  • Київ,
  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Донецька область,
  • Дніпропетровська область,
  • Житомирська область,
  • Київська область,
  • Кіровоградська область,
  • Львівська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Хмельницька область,
  • Черкаська область,
  • Чернівецька область,
  • Чернігівська область.

Через декілька годин з'явиться інформація про те, скільки триватиме процес відновлення електропостачання у різних регіонах.

Кирилл Тимошенко
Росія випустила по Україні понад 90 ракет / скріншот

Начальник Київської міської адміністрації Сергій Попко зазначив, що в районі Києві сили ППО збили 18 ракет з 21.

У Повітряних силах України заявили, що 15 листопада було знищено 73 ракети та 11 ударних дронів. По українській території намагалися влучити ракетами "Калібр", Х-101, Х-555.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Кирило Тимошенко
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