Масовий ракетний удар по Україні: у всіх містах країни терміново відключають світло

Вибухи в Києві, відключення світла / pixabay

Через масовану ракетну атаку на Україну всі великі міста нашої країни залишилися без світла.

В Укренерго повідомили, що станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії введені по всій Україні.

"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики почали екстрені відключення світла по всій Україні. У тому числі і в столиці", - написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, такий крок є необхідним для збалансування енергосистеми.

"Графіки стабілізаційних відключень поки не діють. У столиці без світла попередньо не менше половини клієнтів", - додав міський голова.

Половина Києва без світла

У Києві вводяться екстрені відключення електроенергії. У компанії ДТЕК підкреслюють, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему і уникнути аварій.

Відповідно, графіки стабілізаційних відключень діяти не будуть. За словами CEO Yasno, Сергія Коваленка, що в результаті ракетної атаки є пошкодження.

Харків залишився без світла

Мер Ігор Терехов заявив, що місто частково без світла після прильотів по об'єктах інфраструктури. На даний момент припинена робота метро і наземного електротранспорту. Інформації про постраждалих поки немає.

Львів

Після гучних вибухів у Львові частина обласного центру залишилася без світла.

Рівне

Мер Олександр Третяк повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури. В результаті чого деякі частини Рівного залишилися без електрики.

Житомир

За словами мера Сергія Сухомлина, противник завдав два удари по об'єктах енергетики, ремонтні бригади роблять все можливе.

Хмельницький

Голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два влучання в об'єкти на території Хмельницької громади. У зв'язку з цим місто частково знеструмлено.

Луцьк

На даний момент окремі райони і деякі села біля Луцька без електроенергії. Представники "Волиньобленерго" розбираються в ситуації. Терміни відновлення поки невідомі.

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