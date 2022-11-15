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Завдано серйозного удару: Україна призупинила прокачування нафти в напрямку Угорщини

15 листопада 2022, 22:52

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Нафтопровід
Нафтопровід "Дружба" / скріншот

Україна повідомила російську компанію "Транснефть", що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" в напрямку Угорщини припинено через спад напруги.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Прокачування нафти по газопроводу припинено, через обстріл, який здійснила російська артилерія.

"Завдано удару по трансформаторній підстанції в Україні недалеко від кордону з Білоруссю. Підстанція постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу "Дружба"", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії тимчасово припинено постачання сирої нафти трубопроводом до Угорщини, Чехії та Словаччини.

На тлі повідомлень прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирає Раду національної безпеки і оборони.

нафтопровід Дружба

Ракетна атака на Київ і всю Україну

Російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.

Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.

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