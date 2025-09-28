'Є дані розвідки': гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

Європа має продовжувати санкційний тиск проти російських окупантів, переконаний Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/est-dannye-razvedki-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-o-zapuskah-dronov-rf-v-es-10702091.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував масований удар РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Зеленського:

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

РФ використовує танкери тіньового флоту для запуску дронів проти Європи

Країна-агресор РФ намагається вдарити по Україні блекаутом, заявив президент Володимир Зеленський.

"Були також російські удари по енергетичних об'єктах і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика. Росія намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

відео дня

РФ запускає дрони в Європі

За його словами, Росія використовує танкери для запуску дронів по країнах Європи.

"Наразі є інформація розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент.

Президент додав, що цього тижня Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.

Удари РФ по Україні: важлива заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що остання масована атака Росії на українську територію тривала понад 12 годин і являла собою навмисний акт терору проти мирних міст.

За його словами, країна-агресор застосувала близько 500 ударних дронів і понад 40 ракет, включно з гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал".

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної Саші. Однокласники несуть квіти і свічки до зруйнованого будинку в пам'ять про загиблу 12-річну дівчинку.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Ворожі повітряні цілі фіксувалися над усією Україною, у Києві лунали потужні вибухи.

У Києві вибухи лунали протягом усієї ночі та вранці. За інформацією медиків, у столиці 13 постраждалих унаслідок атаки ворога та троє загиблих.

Читайте також:

Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред