'Є дані розвідки': гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

- Росія намагається вдарити по Україні блекаутом
- РФ використовує танкери тіньового флоту для запуску дронів проти Європи
Країна-агресор РФ намагається вдарити по Україні блекаутом, заявив президент Володимир Зеленський.
"Були також російські удари по енергетичних об'єктах і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика. Росія намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
РФ запускає дрони в Європі
За його словами, Росія використовує танкери для запуску дронів по країнах Європи.
"Наразі є інформація розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент.
Президент додав, що цього тижня Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.
"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.
Удари РФ по Україні: важлива заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що остання масована атака Росії на українську територію тривала понад 12 годин і являла собою навмисний акт терору проти мирних міст.
За його словами, країна-агресор застосувала близько 500 ударних дронів і понад 40 ракет, включно з гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал".
Раніше повідомлялося про те, що кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної Саші. Однокласники несуть квіти і свічки до зруйнованого будинку в пам'ять про загиблу 12-річну дівчинку.
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Ворожі повітряні цілі фіксувалися над усією Україною, у Києві лунали потужні вибухи.
У Києві вибухи лунали протягом усієї ночі та вранці. За інформацією медиків, у столиці 13 постраждалих унаслідок атаки ворога та троє загиблих.
Коротко про тіньовий флот Росії
Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити.
Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів.
Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.
За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.
