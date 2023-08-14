Росіяни за допомогою вертольота оглядали турецьке судно Sukru Okan: у Мережі з'явилося відео

У Чорному морі російські окупанти оглядали вантажне судно з Туреччини Sukru Okan. Таке відео було опубліковано з'явилося в Мережі.

https://glavred.net/world/russkie-s-pomoshchyu-vertoleta-dosmatrivali-tureckoe-sudno-sukru-okan-v-seti-poyavilos-video-10493080.html Посилання скопійоване

Корабель Sukru Okan / колаж Главред, фото скріншоти

У мережі показали відео того, як вертоліт російських окупантів підлетів до іноземному вантажному судну Sukru Okan, яке прямувало в український порт Ізмаїл.

Судячи з опублікованих кадрів, російські окупанти не вели попереджувальний вогонь по судну, вертоліт наблизився до палуби і в кабіну сіли кілька озброєних людей. Цілком ймовірно, це були солдати армії окупантів після огляду суховантажу.

Український блогер Роман Шрайк зазначив, що судно могли зупинити майже відразу при виході за межі територіального моря Туреччини. Дана точка приблизно в 12 км від морського кордону Туреччини.

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Крім того, в міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm відзначали, що екіпаж танкера Olvia своїми власними очима спостерігав за ситуацією з Sukru Okan.

"Маршрут танкера дійсно пролягав і навіть перетинався з суховантажем Sukru Okan. Ми також побачили відео, яке нібито ілюструє, що російський вертоліт Ка-29 висаджує спостережну команду на борт якогось судна, тому попросили додаткові коментарі у спостерігача, який описав ситуацію", - йдеться в тексті.

До того, 13 серпня, Міноборони країни-агресора Росії, заявило про попереджувальні постріли і висадку десанту на турецьке судно Sukru Okan. Міжнародне разведсообщество InformNapalm спростовувало lані повідомлення - мовляв, вертольота і пострілів не було.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Тим часом у Європейської комісії зараз відсутнє фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після того, як країна-агресор Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди і почала обстрілювати порти.

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