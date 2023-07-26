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РФ вивела в Чорне море корвет для блокади суден: у ЗСУ зробили важливу заяву

Альона Вороніна
26 липня 2023, 11:17 оновлено 26 липня, 11:20
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Британське Міноборони попереджає, що можуть збільшитися масштаби насильства у районі Чорного моря. Тим часом у ЗСУ заявили про можливі провокації з боку РФ.
Наталья Гуменюк, российский корабль
РФ вивела в Чорне море корвет для блокади торгових суден/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Країна-агресорка Росія вивела у Чорне море сучасний корвет "Сергій Котов". Цей корабель може бути залучений до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які начебто прямують до України.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter. У британському відомстві зазначають, що РФ після виходу із "зернової угоди" може використати Чорноморський флот для блокади України.

Корвет "Сергій Котов" зараз перебуває у південній частині Чорного моря. Він виконує завдання із патрулювання шляху між Босфором та Одесою. Але є велика ймовірність, що судно залучать до російської оперативної групи, яка перехоплюватиме торгові судна.

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У Міноборони Британії наголосили, що тепер є загроза збільшення масштабів насильства у Чорному морі.

"Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни. Тепер існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі", – йдеться у заяві розвідки Міноборони Великої Британії.

Що таке корвет

Корвет – клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової і протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, в міноборони країни-агресорки Росії поскаржилися, що у ніч на 25 липня їхній патрульний корабель "Сергій Котов" атакували "вбивці" Кримського мосту. Судно нібито атакували два морські швидкохідні керовані безекіпажні катери. У момент атаки корабель РФ був в 370 км на південний захід від Севастополя. При цьому в Росії традиційно звинуватили в атаці Україну.

РФ може готувати провокації у Чорному морі

У ЗСУ заявили, що країна-агресорка Росія може влаштувати провокації у Чорному морі, зокрема, щоб звинуватити Україну. Один із варіантів провокацій, які може влаштувати РФ – атака на іноземне судно під чужим прапором.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Росія може спровокувати нестандартну ситуацію з обстрілом іноземного судна. Іноземний корабель можуть атакувати ракетами, підводними або надводними дронами, щоб потім спробувати скинути вину за це на Україну.

"Швидше за все йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапора, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів", – зазначила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Погрози РФ атакувати судна в Чорному морі

Раніше повідомлялося, що РФ вийшла з зернової угоди. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядають усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. У заяві відомства йдеться, що з 21 липня Україна вважає усі кораблі, які прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Пізніше Путін незграбно виправдався за вихід із "зернової угоди". Традиційно для Кремля всю вину він спробував скинути на Україну і Захід та заявив, нібито ця угода "не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки".

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