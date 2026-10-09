Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

Подейкують, що через атаку дронів у російській столиці не може приземлитися сам кремлівський диктатор.

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Російська столиця під атакою невідомих повітряних цілей / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Москва під атакою дронів і МПК

У російській столиці прогриміли вибухи, чутно роботу ППО

В аеропортах Москви затримуються сотні рейсів

Вдень 9 жовтня у столиці країни-агресора Росії прогриміли вибухи. Як повідомляє Telegram-канал Astra, Москва та область зараз знаходяться під атакою дронів і малих повітряних куль.

У південних районах столиці РФ повідомляють про роботу ППО. Мешканці Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар'їно, Царицино, Чертанове, Оріхово-Борисове, Текстильників, Нагатинського затоки заявили про вибухи.

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"У всіх чотирьох столичних аеропортах - Внуково, Домодєдово, Жуковському, Шереметьєво діє план "Килим"", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео атаки на Москву можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Всього, станом на зараз, в аеропортах затримуються понад 200 рейсів, ще близько 100 скасували.

Що найцікавіше, через загрозу атаки безпілотників у Москві не можуть приземлитися три урядових літаки. Вони просто кружляють в небі.

Такими літаками користуються російські топ-чиновники включно з Путіним. І один з російський пабліків стверджує, що саме кремлівський диктатор зараз на борту одного з цих літаків.

Повідомлення росіян про літак Путіна / фото: скріншот

Навіщо Україна нарощує удари вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України вглиб РФ є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Балістична ракета FP-7 / Інфографіка: Главред

Вибухи в Москві та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ.

Раніше, у ніч на 20 вересня, столиця країни-агресора та Підмосков'я зазнали атаки безпілотника літакового типу під назвою Pelican. Сили оборони завдали удару по московському НПЗ у Капотні.

Напередодні, ніч на 18 серпня, в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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