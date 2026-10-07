ЗСУ вдарили по важливому аеродрому РФ та центрах управління дронами - деталі

Під удар потрапили важливі об’єкти російських військ у РФ та на окупованих територіях.

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Сили оборони атакували аеродром в РФ та пункти управління БпЛА / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот

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У Брянській області РФ уражено аеродром "Сеща"

Українські військові атакували пункти управління російських БпЛА

Уражено РЛС, РЕБ, склади та командні пункти окупантів

6 жовтня та в ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили аеродром "Сеща" у Брянській області РФ. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

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Крім того, у районі населеного пункту Гриньово Брянської області уражено російську станцію радіоелектронної боротьби, а поблизу Еліонки цієї ж області- радіолокаційну станцію.

На тимчасово окупованій території Донецької області українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.

Також Сили оборони завдали ударів по пунктах управління БпЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області. У районі Гірника Донецької області уражено командно-спостережний пункт.

Ще два командно-спостережні пункти російських військ уражено в районах Українська та Курахівки Донецької області.

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів у районі Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Кондрючого.

"Сили оборони України продовжують уражати військові об’єкти противника. Далі буде!" - наголосили в Генштабі.

Як Україна може посилити удари по РФ

Главред писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по цілях РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотня з них летіла на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".

Главред писав, що 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Крім того, підрозділи Сил оборони України 30 вересня та в ніч на 1 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

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